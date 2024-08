Mano Menezes precisará encontrar soluções no Fluminense para confronto direto contra a zona do rebaixamento - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/08/2024 08:34

Rio - O Fluminense enfrenta o Corinthians neste sábado (17) em duelo direto na briga contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Mano Menezes sofre com muitos desfalques e terá que fazer mudanças no time titular.

O próprio treinador, inclusive, não poderá comandar os jogadores à beira do gramado por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Além dele, os meias Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias serão desfalques pela mesma razão.

Já Nonato, Kevin Serna, Marquinhos e Germán Cano podem aparecer na lista de relacionados caso tenham condições físicas, já que estão em transição.

Sendo assim, segundo o site 'ge', a provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Ignácio), Esquerdinha; André, Bernal, Alexsander, Lima; Keno, Kauã Elias.

As equipes medem forças neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense ocupa a 18ª posição, com 20 pontos, e, o Corinthians, a 17ª, com 21.