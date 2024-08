Mano em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 16/08/2024 17:15

Rio - O Fluminense teve pouco tempo para lamentar a derrota para o Grêmio no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores e já mudou as atenções para o Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Corinthians, neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada, e busca melhorar os números nos confrontos diretos na luta contra o rebaixamento para deixar a zona.

Em 18º lugar com 20 pontos, o Fluminense pode deixar a zona de rebaixamento. Após conquistar quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Tricolor precisa vencer o Corinthians, que está em 17º lugar com 21, e torcer por um tropeço do Vitória diante do Cruzeiro, segunda-feira (29), no Barradão, para sair da zona e voltar a respirar mais aliviado no Brasileirão.

Entretanto, os números não jogam a favor do Fluminense. Nenhuma das cinco vitórias na competição foram contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. No primeiro turno, o Tricolor venceu apenas um dos confrontos, além de tropeçar em todos dentro de casa, com duas derrotas (para Atlético-GO e Vitória) e dois empates (Juventude e Internacional).

Já entre os jogos fora de casa, o Fluminense venceu apenas o Cuiabá. No encontro contra o Corinthians, o adversário da vez, o Tricolor foi derrotado por 3 a 0, na Neo Química Arena, em uma das piores atuações da equipe no campeonato. Os tricolores também perderam para o Grêmio e empataram com Criciúma e Internacional.

Além da vitória sobre o Cuiabá, o Fluminense também venceu o Vasco (a única sob o comando de Fernando Diniz no Brasileirão). O Cruz-Maltino, no entanto, se encontra afastado da zona de rebaixamento neste momento. Já as outras vitórias foram contra Bragantino, Bahia e Palmeiras, times que brigam da metade para cima da tabela na competição.

O desempenho ruim contra adversários diretos contra o rebaixamento não se aplica somente no Brasileiro. O Fluminense foi eliminado pelo Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil após ser derrotado por 5 a 4 no placar agregado. Já na Libertadores, perdeu para o Grêmio por 2 a 1, na ida, no Couto Pereira, e decide a classificação às quartas na próxima terça (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Resultados do Fluminense em confrontos diretos:

Corinthians 3 x 0 Fluminense — Neo Química Arena — 4ª rodada do Brasileirão

Fluminense 1 x 1 Juventude — Maracanã — 7ª rodada do Brasileirão

Fluminense 1 x 2 Atlético-GO — Maracanã — 9ª rodada do Brasileirão

Fluminense 0 x 1 Vitória — Maracanã — 12ª rodada do Brasileirão

Grêmio 1 x 0 Fluminense — Centenário — 13ª rodada do Brasileirão

Fluminense 1 x 1 Internacional — Maracanã — 14ª rodada do Brasileirão

Criciúma 1 x 1 Fluminense — Heriberto Hülse — 16ª rodada do Brasileirão

Cuiabá 0 x 1 Fluminense — Arena Pantanal — 18ª rodada do Brasileirão