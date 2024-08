Alexsander pode estar deixando o Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/08/2024 16:00

Rio - O Fluminense pode estar perto de se despedir do volante Alexsander. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o jovem, de 20 anos, aceitou uma proposta salarial para defender o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O Tricolor ainda discute com a equipe saudita os valores da negociação.

Revelado na base do Fluminense, Alexsander se profissionalizou no fim de 2022. Ele começou atuando com Fernando Diniz na lateral-esquerdo, porém, depois voltou a sua posição de origem. O melhor momento dele na equipe foi no primeiro semestre de 2023, quando foi peça fundamental no bicampeonato carioca.



Em maio de 2023, Alexsander sofreu duas graves lesões e só retorno ao Fluminense após três meses. Ele perdeu a posição de titular e não conseguiu recuperar o nível de antes. Apesar disso, participou do título da Libertadores, no ano passado, e da Recopa neste ano.



O volante tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. Além de Alexsander, outros jogadores do clube carioca vem sendo avaliados por equipes do exterior como o volante André, o meia-atacante Jhon Arias e o atacante John Kennedy.