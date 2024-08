Fluminense e Corinthians se enfrentaram neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Fluminense e Corinthians se enfrentaram neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do BrasileirãoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/08/2024 22:58

Rio - Em confronto direto para fugir da zona de rebaixamento, Fluminense e Corinthians protagonizaram um jogo apagado e de poucas emoções, neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com homenagens a Silvio Santos , que faleceu nesta madrugada , aos 93 anos, os times do coração do icônico apresentador da TV brasileira não tiraram o zero do placar e empataram sem gols.

fotogaleria

Com o empate, o Fluminense se manteve em 18º lugar e agora soma 21 pontos, enquanto o Corinthians deixa a zona de rebaixamento, pelo menos até a próxima segunda-feira (19), com 22 pontos. O Vitória, que agora ocupa a 17ª posição, precisa empatar com o Cruzeiro, no Barradão, para sair do Z-4. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Grêmio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

O jogo

Não foi uma exibição de muita inspiração de um confronto direto pela luta contra o rebaixamento. Tanto Fluminense quanto Corinthians demonstraram muita dificuldade para construir jogadas e levar perigo aos goleiros. Fábio, por exemplo, sequer foi ameaçado, enquanto Hugo Souza foi um pouco mais exigido com duas defesas em finalizações de Samuel Xavier e Kauã Elias.

Sem Ganso e Arias, o Fluminense sentiu dificuldade para criar jogadas. Com quatro volantes, o Tricolor conseguiu neutralizar as ações do Corinthians, mas faltava algo a mais na frente. A finalização de cabeça de Kauã Elias após cruzamento de Esquerdinha foi a melhor oportunidade na primeira etapa. O Timão, por sua vez, poderia ter levado perigo com Pedro Raul, mas o centroavante tentou cavar falta na frente de Fábio.

O panorama mudou na etapa final. Fluminense e Corinthians retornaram do intervalo com mudanças e buscaram mais o ataque. O Tricolor ensaiou uma pressão nos primeiros 20 minutos, mas encontrava dificuldade parar chances claras. O Timão, por sua vez, apostou no contra-ataque e chegou a marcar com Charles, aos 16, mas o volante fez falta em Samuel Xavier no início da jogada e o gol foi anulado.

Na última parte do jogo, o ritmo caiu. Ambas equipes buscaram dar amplitude e renovar as energias, mas seguiam errando a mesma coisa: as tomadas de decisões no último terço do campo. No fim, restou tanto de um lado quanto do outro insistir em cruzamentos em busca de um gol, mas nada surtiu efeito e o zero não saiu do placar no Maracanã.



Fluminense 0 x 0 Corinthians

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17/08/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Santos), Thiago Silva e Esquerdinha (Keno); André, Alexsander, Facundo Bernal (Nonato) e Lima; Isaac (Kevin Serna) e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Sidnei Lobo

Corinthians: Hugo Souza; Cacá, André Ramalho e Félix Torres (Igor Coronado); Matheuzinho, Ryan, Charles, Rodrigo Garro (Wesley) e Matheus Bidu (Hugo); Talles Magno (Giovane) e Pedro Raul (Pedro Henrique). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Bráulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Samuel Xavier e André (FLU); Charles e Lima (COR)