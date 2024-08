Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes, foi jogador do Fluminense na década de 90 - Lucas Merçon / Fluminense FC

Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes, foi jogador do Fluminense na década de 90Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 17/08/2024 22:11

Rio - Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Fluminense e Corinthians se enfrentaram neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogo marcou a estreia do auxiliar Sidnei Lobo no comando tricolor, substituindo o técnico Mano Menezes que estava suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Vasco.

Sidnei Lobo é um velho conhecido do Fluminense. Durante a carreira como jogador, ele vestiu a camisa tricolor em 1998. Foram nove jogos, três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, com 51.8% de aproveitamento. Sidnei foi titular em oito das nove partidas e marcou um gol no empate por 2 a 2 com o Joinville, pela Série B do Brasileirão.

Como jogador, Sidnei Lobo foi campeão do Brasileiro, Paulistão e Libertadores com o São Paulo entre 1991 e 1992. Após a passagem pelo Fluminense, Sidnei Lobo defendeu equipes como Athletico-PR, Juventude, Figueirense e Paraná, antes de encerar a carreira pelo Iraty, em 2003. Ele iniciou a carreira como auxiliar no ano seguinte e tem uma longa relação com Mano Menezes.