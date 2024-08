Fluminense venceu o Vasco no primeiro turno por 2 a 1. Na época, o Cruz-Maltino era comandado por Ramon Díaz, hoje no Corinthians, enquanto o Tricolor contava com Fernando Diniz - Divulgação / Fluminense FC

Publicado 17/08/2024 19:58 | Atualizado 17/08/2024 20:00

Rio - O Fluminense não teve muito tempo para lamentar a derrota para o Grêmio na Libertadores e mudou as atenções para o Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Corinthians, neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Do outro lado, os tricolores vão reencontrar um velho conhecido e buscam repetir a dose do primeiro turno para dormir fora da zona.

Atualmente no Corinthians, Ramón Díaz comandou o Vasco entre julho do ano passado e abril deste ano. O treinador argentino foi demitido após uma série de resultados negativos, incluindo uma derrota diante do Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, no dia 20 de abril, sete dias antes da demissão após a goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário.

O cenário desta vez é diferente. O Fluminense, antes comandado por Fernando Diniz, atualmente conta com Mano Menezes — que foi o treinador do Corinthians entre setembro de 2023 e fevereiro deste ano. O Timão, por sua vez, apostou no ex-comandante do Vasco para reagir no Brasileirão. Ao todo, são três confrontos dos tricolores contra Ramón Díaz, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Fluminense contra Ramón Díaz:

16/09/2023 - Vasco 4 x 2 Fluminense - Nilton Santos - Brasileirão 2023

14/02/2024 - Fluminense 0 x 0 Vasco - Maracanã - Carioca 2024

20/04/2024 - Fluminense 2 x 1 Vasco - Maracanã - Brasileirão 2024

Fluminense e Corinthians se enfrentam em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Tricolor é o 18º colocado com 20 pontos, enquanto o Timão é o 17º com 21. Em caso de vitória, o Time de Guerreiros volta a dormir fora da zona de rebaixamento após três meses, mas terá que torcer por um tropeço do Vitória diante do Cruzeiro, na segunda-feira (19), no Barradão, para permanecer fora do Z-4.