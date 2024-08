Ignácio foi substituído com dores no joelho esquerdo durante a partida contra o Corinthians, neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/08/2024 00:11

Rio - O Fluminense pode ter mais um problema por lesão pela frente. O zagueiro Ignácio, que atuou pela primeira vez como titular ao lado de Thiago Silva, sentiu dores no joelho esquerdo e foi substituído aos 41 minutos do segundo tempo contra o Corinthians, neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Ele será reavaliado no CT Carlos Castilho, neste domingo (18).

O zagueiro teve uma boa atuação ao lado de Thiago Silva e deixou o campo aplaudido. Em 86 minutos, Ignácio efetuou oito desarmes e quatro cortes, além de não ter sofrido dribles e ter acertado 93% dos passes, de acordo com as estatísticas do "SofaScore". O defensor sentiu o joelho esquerdo após desarmar Wesley.

Ignácio foi contratado junto ao Sporting Cristal, do Peru, por cerca de R$ 11,9 milhões por 80% dos direitos econômicos. O jogador, de 27 anos, soma duas partidas com a camisa tricolor (atuou os 90 minutos na derrota contra o Vasco e 86 minutos no empate diante do Corinthians). Ele foi relacionado para outras quatro partidas e não entrou em campo.

O Fluminense perdeu a primeira oportunidade de deixar a zona de rebaixamento pela primeira vez em três meses. Em jogo de pouca inspiração de ambas equipes, o Tricolor criou mais oportunidades, mas não soube aproveitar e empatou sem gols com o Corinthians , e permanecerá na zona pelo menos por mais uma rodada.

Sem tempo para lamentar a oportunidade perdida, o Fluminense muda o foco para a Libertadores. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final. Atual campeão, o Time de Guerreiros foi derrotado por 2 a 1, na ida, e precisa reverter o cenário para avançar às quartas.