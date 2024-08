Auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo foi jogador do Fluminense na década de 90 e comandou a equipe contra o Corinthians, neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo foi jogador do Fluminense na década de 90 e comandou a equipe contra o Corinthians, neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do BrasileirãoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/08/2024 23:42

Rio - O Fluminense perdeu uma grande chance de deixar a zona de rebaixamento pela primeira vez em três meses. Em um jogo de pouca inspiração, o Tricolor foi um pouco superior, mas empatou sem gols com o Corinthians , neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. O auxiliar Sidnei Lobo, que substituiu Mano Menezes, suspenso, elogiou a atuação e lamentou as chances perdidas.

"Era um jogo difícil pelas circunstâncias, por conta do desempenho dos últimos jogos e pelos desfalques. Acredito que fizemos um bom jogo, poderíamos ter conquistado a vitória, mas sabíamos da dificuldade da partida. Tivemos as chances mais claras e poderíamos ter marcado no final. Estou satisfeito com o que fizemos dentro das possibilidades. Lamentamos o empate, mas é importante pontuar", disse.

Sidnei Lobo comandou o Fluminense pela primeira vez como auxiliar. Durante a carreira de jogador, atuou com a camisa tricolor em 1998, na Série B do Brasileirão . Na época, disputou nove jogos, sendo oito como titular, e fez um gol. Ao todo, foram três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota durante a sua passagem nas Laranjeiras.

O Fluminense tem pouco tempo para lamentar a oportunidade perdida e muda o foco para a Libertadores. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final. Atual campeão, o Time de Guerreiros foi derrotado por 2 a 1, na ida, e precisa reverter o cenário para avançar às quartas.