Fluminense e Corinthians homenagearam Silvio Santos antes da partida pela 23ª rodada do Brasileirão - Rafael Arantes / Maracanã

Publicado 17/08/2024 21:02

Rio - Um dos maiores ícones da TV brasileira, Silvio Santos morreu neste sábado (17) , aos 93 anos, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. O falecimento do apresentador ocorreu no mesmo dia do confronto entre Fluminense e Corinthians, os seus times do coração, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Antes do início do jogo, Fluminense e Corinthians se uniram para homenagear Silvio Santos. Um vídeo com momentos do apresentador falando dos times do coração foi exibido no telão no Maracanã, ao som de marchinhas como "Coração Corintiano" e "Sorria". Os jogadores também se juntaram para exibir uma faixa com a frase "o maior craque da TV brasileira", além de respeitarem um minuto de silêncio.



Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Tricolor é o 18º colocado com 20 pontos, enquanto o Timão é o 17º, com 21. O vencedor dorme fora da zona e, para permanecer do lado de fora, terá que torcer por um tropeço do Vitória contra o Cruzeiro, segunda-feira (19), no Barradão.