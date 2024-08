Carlo Ancelotti abordou situação do Real Madrid - AFP

Carlo Ancelotti abordou situação do Real MadridAFP

Publicado 17/08/2024 20:50

Espanha - Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti prevê um calendário árduo para o time merengue e, por isso, vem cogitando dar férias para os jogadores ao longo da temporada. Em entrevista coletiva que antecede a estreia da equipe no Campeonato Espanhol, o treinador enfatizou a necessidade dos atletas descansarem. O intuito seria evitar lesões e manter um nível técnico elevado com mais regularidade.

"Estamos pensando nesta temporada, não na próxima. Estamos avaliando algumas coisas. Os atletas precisam descansar, e precisam de férias. Estamos pensando, em alguns momentos da temporada, dar férias individuais aos jogadores, que pode ser uma semana. O jogador não atua e vai descansar com a sua família Estamos avaliando, sobretudo com os jogadores internacionais", disse o treinador.

Além de férias pontuais, Ancelotti prometeu dar uma folga maior aos atletas que forem representar suas seleções, principalmente aos não europeus, caso dos brasileiros Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick. Além de férias pontuais, Ancelotti prometeu dar uma folga maior aos atletas que forem representar suas seleções, principalmente aos não europeus, caso dos brasileiros Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick.

"Quando os jogadores vêm de jogos internacionais, o que vamos fazer é dar três dias de folga e depois voltar, e não obrigá-los a treinar assim que terminarem com a seleção nacional", completou.



Ancelotti aproveitou o momento para encerrar o ciclo de contratações do Real Madrid. "O plantel está fechado, pensamos que não precisamos de um zagueiro porque acreditamos que o Alaba vai se recuperar da melhor forma. Também temos jovens, como Jacobo Ramón, que é muito bom, e Raúl Asencio também pode nos ajudar."



O Real Madrid começou a temporada já com um título na bagagem. Na quarta-feira, o time merengue derrotou a Atalanta, da Itália, por 2 a 0, e se tornou o campeão da Supercopa da Uefa, competição que coloca frente a frente o vencedor da Liga dos Campeões e o da Liga Europa. Os gols foram marcados por Valverde e Mbappé, o seu primeiro pelo time merengue.



Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo neste domingo, às 16h30, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Mallorca. O duelo será no Iberostar Estadio, em Palma de Maiorca