Luis Castro não resistiu a derrota para o Al-Hilal - Divulgação / Al-Nassr

Luis Castro não resistiu a derrota para o Al-HilalDivulgação / Al-Nassr

Publicado 17/08/2024 18:21

Rio - A goleada sofrida para o Al-Hilal por 4 a 1 na final da Supercopa da Arábia Saudita selou o destino de Luis Castro à frente do Al-Nassr. O resultado acabou fazendo o treinador português deixar o cargo da equipe comandada por Cristiano Ronaldo. As informações são do jornal saudita "Al Yaum".

Luís Castro, de 62 anos, assumiu o Al-Nassr há um ano, em julho de 2023. Ele comandou o time de Cristiano Ronaldo em 59 jogos, com 43 vitórias, nove empates e sete derrotas. O português conquistou a Copa dos Campeões Árabes no ano passado.



O treinador comandou o Botafogo por pouco mais de um ano na temporada de 2022 e 2023. Ele deixou o clube carioca na liderança do Brasileiro do ano passado e teve sua passagem interrompida para assumir o Al-Nassr.