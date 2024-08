Patryck precisou ser levado para hospital - Reprodução

Publicado 18/08/2024 20:20

São Paulo - Uma cena preocupante tomou conta do clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão neste domingo. O lateral Patryck, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Ferreirinha, subiu para uma dividida e caiu com o rosto no chão aos 19 minutos do segundo tempo. Ele ficou desacordado e teve de ser imediatamente socorrido pela ambulância no Allianz Parque. A transmissão da TV Globo informou que ele deixou o gramado já consciente.

O lateral Patryck, do Sao Paulo, caiu batendo a cabeça do chão.



Rapidamente foi pedido a entrada da ambulância.



Ainda segundo informações da emissora, Patryck teve um 'trauma lateral' e foi direcionado imediatamente para o hospital Albert Einstein. Ele passará a noite deste domingo no local. De acordo com regulamento da CBF, uma troca de jogadores por motivo do protocolo de concussão não conta como uma substituição de fato.

A assessoria do São Paulo divulgou uma nota no início da noite de domingo em que diz que "após sofrer um trauma durante a partida contra o Palmeiras, o lateral-esquerdo Patryck foi levado de ambulância para o Hospital Albert Einstein, onde encontra-se realizando exames de imagem. O atleta está consciente e assistido por profissionais do clube".