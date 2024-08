Rayan fez um dos gols do Vasco contra o Criciúma, neste domingo (18), fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/08/2024 18:53

Rio - O Vasco deixou a vitória escapar no fim. Após sair atrás no placar, o Cruz-Maltino virou a partida e segurou a vantagem até os 48 minutos do segundo tempo, quando cedeu o empate para o Criciúma por 2 a 2, neste domingo (18), no Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Brasileirão. David e Rayan marcaram os gols dos vascaínos, enquanto Bolasie fez os dois dos catarinenses.

