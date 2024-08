Rafael Paiva em treino no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 17/08/2024 17:50

Santa Catarina - Depois de mais de três meses, o Vasco irá reencontrar o Criciúma, no Brasileiro, desta vez, neste domingo, no Heriberto Hülse, às 16h (de Brasília), em uma condição bem diferente. No primeiro turno, o Cruz-Maltino sofreu uma goleada humilhante em São Januário que gerou consequências.

Na ocasião, Ramón Díaz teve seu trabalho interrompido com uma saída que gera polêmica até os dias de hoje sobre quem a defendiu. O Vasco alega que o argentino pediu demissão, já o treinador afirma que foi demitido pelo Cruz-Maltino.



No entanto, após a saída de Ramón muita coisa mudou no clube carioca. Álvaro Pacheco teve uma passagem relâmpago, o Vasco entrou na zona de rebaixamento do Brasileiro, mas encontrou uma forma de jogar com Rafael Paiva. Evoluindo na temporada, o clube carioca atualmente conseguiu uma gordurinha para se afastar da degola.



Neste momento, o Criciúma vive uma situação mais delicada que o Vasco no Brasileiro. Em 15º lugar, o clube catarinense está perto da zona de rebaixamento e precisa bastante dos três pontos.