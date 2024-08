Rafael Paiva em treino no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 16/08/2024 13:50

Rio - Comandante do Vasco em 17 jogos no ano, o treinador interino Rafael Paiva, de 39 anos, conseguiu fazer a equipe carioca se afastar da zona de rebaixamento e avançar até às quartas de final da Copa do Brasil. Com objetivos diferentes nas competições, o treinador afirmou que a forma como o grupo vem encarando os jogos é parecida.

"A gente trata todo jogo como final desde o meu primeiro jogo. Até porque eu estava de uma forma mais interina, então não sabia quando seria o último jogo. Isso ajudou muito a gente estar com nível de concentração altíssimo. Agora que estou mais estabilizado, ter a confiança do grupo facilita muito para construir o jogo sempre em busca da vitória", disse em entrevista ao "GE".



Com uma gordurinha no Brasileiro em relação a luta contra a degola e alimentando a possibilidade de um título na Copa do Brasil, Rafael Paiva não acredita que a equipe possa vir a fazer distinção dos próximos jogos.



"A gente não abre mão disso, independentemente de onde e contra quem a gente joga. Tanto o Brasileiro quanto a Copa do Brasil têm complexidade muito alta, não dá para vacilar. A gente encara todo jogo como se fosse o mais importante, como se fosse o último", disse.



Em relação a uma possível efetivação, Rafael Paiva acredita que o amadurecimento do seu trabalho poderá apontar para uma decisão favorável à sua permanência no Vasco.

"Já são 17 jogos, então encaro como um processo. Consigo visualizar mais jogos pela frente, mais o final do ano. Eu tenho buscado ser assim na minha cabeça, trabalhando não só para o próximo jogo, mas pensando mais para a frente. Na minha cabeça tem sido assim para construir da melhor maneira nosso rendimento nas competições", disse.