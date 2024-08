Erick Marcus fez 31 jogos, dois gols e duas assistências pelo Vasco no profissional até aqui - Leandro Amorim / Vasco

Rio - O Vasco recebeu uma proposta do Ludogorets, da Bulgária, pelo atacante Erick Marcus. O Cruz-Maltino avalia a liberação do atleta para aliviar a folha salarial e reforçar posições carentes do elenco. A informação é da jornalista Aline Nastari.

O garoto, de 20 anos, teve poucas oportunidades nesta temporada. Até aqui, entrou em campo oito vezes - uma como titular, no Campeonato Carioca.

Ao todo, Erick Marcus fez 31 jogos com a camisa cruz-maltina no elenco profissional, com dois gols e duas assistências.

Nesta janela de transferências, o Vasco já acertou a saída de Clayton Silva (Rio Ave), Praxedes (Athletico-PR), Serginho (Criciúma) e Zé Gabriel (Coritiba). Além disso, negocia a ida de Pablo Galdames para o San Lorenzo, da Argentina.