No Vasco desde 2023, Léo Jardim soma 85 jogos pelo clube Leandro Amorim / Vasco

Publicado 17/08/2024 09:49

Rio - Um dos principais jogadores do Vasco nesta temporada, Léo Jardim almeja a taça da Copa do Brasil. O goleiro, em entrevista ao 'Charla Podcast', na última sexta-feira (16), reforçou que o elenco tem esse objetivo e que acredita na capacidade do Cruz-Maltino para buscar o título.

"São seis jogos para ser campeão. Mata-mata é muito equilibrado. Podemos competir e fazer grandes jogos, como demos provas recentes. Precisamos vencer os jogos que precisamos para conquistar o título", declarou o camisa 1.

"Sabemos da dificuldade e da qualidade dos adversários, mas temos esse objetivo sim", completou.

As partidas estão previstas para as semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro.

Confira outras respostas de Léo Jardim:

. Momento no Vasco



"O momento, que estou tendo até agora, é o de maior sequência de jogos. É o melhor da minha carreira. Por mais que tenha sido um ano muito difícil, valorizo muito meu trabalho. O objetivo é sempre o goleiro trabalhar menos, né (risos), que seja mais equilibrado. Mas o importante é que quando precisou, consegui ajudar"

. Reação em 2023

"Acho que foi a energia que o Ramón e Emiliano trouxeram. Faziam questão de fazer acreditar que era possível. As chegadas foram muito importantes, o time ficou mais sustentado. Um momento muito chave foi um jogo atrasado contra o América-MG. A gente foi amassado no primeiro tempo, um zagueiro deles é expulso porque dá uma cotovelada, e aí muda o jogo. No último minuto, o Jair marca o gol, e saímos da zona de rebaixamento. Foi uma grande virada de chave"

. Relação com Emiliano e Ramón Díaz

"Sou muito grato a eles. Muitas vezes, vemos trocas de goleiros, para ver se mudam algo, mas eles foram sempre muito francos comigo. Colocaram a mão no fogo por mim"

. Presença de Pedrinho

"Ele entende o quanto era importante ter alguém ali no dia a dia, para respaldar, conversar, decidir as coisas. Nos encontrávamos numa situação confusa, mas que depois foi clareando. O dia a dia não mudou, a questão salarial está toda normal. A mudança foi essa. Ter essa figura do presidente, ainda mais sendo o Pedrinho, prestigiado, que jogou bola... Foi muito importante para nós"

. Convívio com Coutinho e Payet

"O Coutinho não sabe tudo que ele representa. Muito humilde, tranquilo. Ele não parece saber o tamanho que tem. Uma pena a lesão, vai demorar para voltar um tempinho, mas quando voltar vai ajudar"

"O Payet é mais na dele, tá sempre no Ipad, mas faz tudo certinho. É muito profissional"