Pablo Vegetti desfalca o Vasco contra o CriciúmaMatheus Lima/Vasco.

Publicado 17/08/2024 19:25 | Atualizado 17/08/2024 19:31

Rio - O Vasco terá mais um desfalque para o próximo jogo. Sem Philippe Coutinho e Alex Teixeira, o Cruz-Maltino também não contará com o centroavante Pablo Vegetti neste domingo (18), às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O centroavante argentino foi preservado após sentir dores na parte posterior da coxa direita na vitória no clássico contra o Fluminense. Vegetti é o artilheiro do Vasco no Brasileirão com sete gols, atrás de Pedro, do Flamengo, com 10, e Lucero, do Fortaleza, com oito. Ele também é o artilheiro da Copa do Brasil.

Por outro lado, o técnico Rafael Paiva terá o retorno do zagueiro Maicon. O jogador foi substituído com um edema na coxa direita no clássico contra o Fluminense, mas participou da atividade desta última sexta-feira (16) e apresentou melhora física, segundo informações do "ge".

O Vasco é o 10º colocado do Brasileirão com 27 pontos, enquanto o Criciúma é o 15º com 24. Em caso de vitória, o Gigante da Colina pode se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto o Tigre busca se afastar da zona de rebaixamento.