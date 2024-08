Ao todo, Galdames fez 23 jogos, dois gols e deu quatro assistências pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rio - O Vasco encaminhou acordo para que Pablo Galdames seja reforço do San Lorenzo (ARG). Os clubes já se acertaram e, agora, a negociação será entre o meio-campista e os argentinos. Fora dos planos do Cruz-Maltino, o chileno entrou em campo somente duas vezes nos últimos dois meses. A informação é do site 'ge'.

O clube carioca visa enxugar ao máximo a folha salarial para reforçar posições carentes do elenco. Além de Galdames, outros jogadores foram negociados: Clayton Silva (Rio Ave), Praxedes (Athletico-PR), Serginho (Criciúma) e Zé Gabriel (Coritiba).

Rossi, que não entra em campo há mais de um mês, também pode deixar o Gigante da Colina. No entanto, o atacante não tem negociações avançadas com clube algum até o momento.

A ideia do Vasco é buscar mais quatro reforços nesta janela de transferências, sendo dois zagueiros, um volante e um ponta-esquerda.

O time comandado pelo técnico Rafael Paiva ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.