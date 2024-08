Vasco enfrentou o Criciúma, neste domingo (18), fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/08/2024 18:07

Rio - Em jogo animado, o Vasco assegurou um empate com gosto amargo. O Cruz-Maltino saiu atrás no placar, buscou a virada, mas cedeu a igualdade nos últimos minutos e empatou por 2 a 2 com o Criciúma, neste domingo (18), no Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Brasileirão. David e Rayan marcaram os gols dos vascaínos, enquanto Bolasie fez os dois dos catarinenses.

Com o empate, o Vasco fica em 10º lugar com 28 pontos. O Cruz-Maltino terá uma semana livre para trabalhar para o próximo compromisso e volta a campo somente no dia 26, às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O primeiro tempo foi animado no Heriberto Hülse. Criciúma e Vasco protagonizaram uma partida ofensiva e com chances claras para os dois lados. O Tigre começou melhor e saiu na frente logo aos cinco minutos, com Bolasie. O Cruz-Maltino sentiu o gol e foi ameaçado, mas aos poucos conseguiu equilibrar as ações.



Com o jogo mais equilibrado após a pressão inicial dos donos da casa, o Vasco ganhou confiança e cresceu. David acertou belo chute da entrada da área e empatou o jogo aos 35 minutos. O gol aumentou a moral do Cruz-Maltino, que virou com Rayan nos acréscimos após receber assistência de Lucas Piton.

O ritmo caiu na etapa final. O Criciúma tentou pressionar nos primeiros minutos e assustou em finalização de Meritão, mas Léo Jardim fez grande defesa. O Vasco conseguiu diminuir o ímpeto do time catarinense e tentou administrar o resultado. Porém, cedeu uma pressão no fim e sofreu o empate aos 48, com Bolasie.

Criciúma 2 x 2 Vasco

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 18/08/2024

Local: Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Higor Meritão (Ronald Lopes), Newton, Allano (Matheusinho), Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke) e Fellipe Mateus (João Carlos); Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Souza), Mateus Carvalho e Payet (JP); Adson (Maicon), Rayan (Erick Marcus) e David. Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Gols: Bolasie, aos 5' do 1ºT (1-0); David, aos 35' do 1ºT (1-1); Rayan, aos 48' do 1ºT (1-2); Bolasie, aos 48' do 2ºT (2-2)

Cartões amarelos: Rodrigo e Allano (CRI); Paulo Henrique e Rossi (VAS)