David fez um dos gols do Vasco em Santa CatarinaLeandro Amorim/Vasco

Publicado 18/08/2024 18:40

Santa Catarina - Autor de um belíssimo gol para o Vasco no empate por 2 a 2 contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, o atacante David lamentou o empate cedido para os catarinenses no fim da partida. O jogador relembrou que não é a primeira vez que o clube carioca deixa dois pontos escaparem no fim de uma partida neste Brasileiro.

"Fizemos um bom jogo, infelizmente levamos um gol no final. Então, foi um ponto perdido, não é a primeira vez que acontece, vivemos isso contra o Bragantino. Então precisamos ter mais atenção, ficar mais ligados no fim para não repetir os mesmos erros", afirmou o atacante.



No último dia 3, o Vasco vencia o Bragantino por 2 a 1 até o fim da partida, em São Januário, porém, a equipe carioca acabou permitindo que Helinho marcasse aos 44 minutos do segundo tempo e deixasse tudo igual no confronto.



Após o empate contra o Criciúma, o Vasco terá uma semana livre para trabalhar para o próximo compromisso e volta a campo somente no dia 26, às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão.