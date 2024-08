Rafael Paiva admitiu incômodo com os pontos perdidos pelo Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/08/2024 19:41

Rio - O Vasco deixou escapar mais pontos no final do jogo. O Cruz-Maltino fez uma boa partida diante do Criciúma, neste domingo (18), pela 23ª rodada do Brasileirão, mas deixou a vitória escapar após sofrer o empate aos 48 minutos do segundo tempo . O técnico Rafael Paiva admitiu incômodo com a oscilação no final das partidas.

"A oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais. Temos total consciência disso. Precisamos evoluir nesse sentido. Contra o Fluminense, fizemos um jogo linear, com equilíbrio do início até o final. Mas a gente precisa de mais jogos nesse nível, isso está nos custando alguns pontos valiosos", disse o treinador auxiliar.

Com o empate, o Vasco fica em 10º lugar com 28 pontos. O Cruz-Maltino terá uma semana livre para trabalhar para o próximo compromisso e volta a campo somente no dia 26, às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão.