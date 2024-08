Rafaella, irmã de Neymar, torce pelo Botafogo - Delmiro Júnior / Photo Premium / Brasileirão

Publicado 18/08/2024 18:30 | Atualizado 18/08/2024 18:33

Rio - O Botafogo terá uma torcedora ilustre nas arquibancadas do Nilton Santos para o clássico contra o Flamengo. Irmã de Neymar, Rafaella é botafoguense e marcou presença no estádio para apoiar o time do coração neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão.

Rafaella participou do pré-jogo na Botafogo TV, o canal alvinegro. Apesar de ter nascido em Santos, no litoral de São Paulo, e da distância, nada impediu a irmã do craque brasileiro em se apaixonar pelo Glorioso. A influenciadora contou como foi o início da relação.

"Nasci em Santos, mas logo depois, fomos para Mogi das Cruzes, onde nasceu meu irmão. Eu tinha uma melhor amiga, do Rio de Janeiro, de Niterói, eu tinha uns seis anos. Você quer ser igual a melhor amiga. Comecei a frequentar e tudo era do Botafogo e queria conhecer o Botafogo", disse.

"Pedi para o meu pai, quando meu irmão veio jogar no Rio, na base ainda, para ir lá na sede, queria comprar alguma coisa. Comecei a gostar, a ir nos jogos e a torcer. Quando tinha Santos x Botafogo, eu dizia para o meu irmão (Neymar) que eu ia torcer para o Botafogo", completou.

O Botafogo começa a rodada em segundo lugar por conta da vitória do Fortaleza sobre o Bragantino por 2 a 1, neste sábado (17), e precisa vencer o clássico para voltar ao topo da tabela. Já o Flamengo, por sua vez, pode ultrapassar o Glorioso e assumir a segunda posição em caso de vitória.