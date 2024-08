Igor Jesus comemora gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/08/2024 15:48

Rio - Igor Jesus parece confortável no Botafogo. Destaque na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, na última quarta-feira (14), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o atacante brilhou com gol e assistência, comandou o ataque e já pede espaço entre os titulares.

Contratado por pré-contrato no início do ano, Igor Jesus chegou ao Botafogo somente em julho para reforçar um setor que já contava com Tiquinho Soares e Júnior Santos. Apesar da forte concorrência dos artilheiros dos últimos dois anos, o jogador tem se destacado pela sua versatilidade, mesmo tendo preferência em jogar dentro da grande área.



"Temos uma equipe muito virada para a frente também, em busca da meta contrária, mas conseguimos defender bem. Tivemos um compromisso muito grande de toda a gente. Isto faz parte daquilo que é o comportamento que nós criamos coletivamente para que nós possamos ser solidários e sólidos nesse momento", elogiou Artur Jorge.

Com a camisa alvinegra, Igor Jesus soma nove jogos, sendo seis como titular, dois gols e uma assistência. Segundo as estatísticas do "SofaScore", ele é o segundo maior goleador da equipe desde a sua chegada, além de ser o jogador com mais finalizações (19), finalizações certas (11), faltas sofridas (24) e o segundo com mais duelos aéreos ganhos (31). Números que comprovam a versatilidade e o compromisso.

Igor Jesus, de 23 anos, estava no Shabab Al-Ahli, também dos Emirados Árabes Unidos. Revelado no Coritiba, o atacante fez 17 gols e deu quatro assistências em 25 partidas na última temporada. Ao todo, marcou 43 gols e 20 assistências em 86 jogos com a equipe de Dubai.