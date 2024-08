Mateo Ponte conseguiu nova oportunidade no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

disputar os últimos quatro jogos como titular, o que não acontecia há quatro meses. afastamento de Damían Suárez , que tem proposta e deseja ir para o Peñarol, virou oportunidade para Mateo Ponte. O jovem uruguaio de 21 anos assumiu a lateral direita do Botafogo e voltou a ter uma boa sequência, ao

Entre 3 e 21 de abril, Mateo Ponte foi titular nos jogos contra Junior Barranquilla e LDU, pela Libertadores, além de Cruzeiro, Atlético Goianiense e Juventude, pelo Brasileirão. Mas perdeu espaço para Damián Suárez desde a chegada de Artur Jorge.

Mas agora que enfrentou Atlético-GO, Bahia, Juventude e Palmeiras, pode repetir a sequência do início de 2024 e entrar pela quinta vez como titular, contra o Flamengo, no domingo (18).

"Realmente foi uma boa partida de todos, colaborando muito na defesa e sendo eficazes na frente. E ressaltar muito que estou tendo uma boa sequência de jogos. O Mister me dá confiança e eu, na verdade, estou confiante. Eu adoro, aproveito as oportunidades e espero dar o melhor a cada jogo", disse o jogador.



Entretanto, a situação que o colocou novamente na equipe deixa Mateo Ponte dividido. Se por um lado volta a ter sequência, por outro vê a saída de um amigo que o ajudou a se adaptar ao futebol brasileiro.



"Senti muito a saída. A verdade é que é um cara que me ajudou muito. Foi um golpe para todos, porque a gente precisava dele, mas assim é a vida e ele tem que tomar um rumo distinto, mas todos estamos apoiando. É um cara que eu amo e me sinto bem. Eu respeito tudo o que ele fez por mim para me ajudar e desejo sempre o melhor para ele.", completou.