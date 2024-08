Matheus Martins em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/08/2024 10:49

Rio - Não foi muito amplo, mas a vantagem construída dentro de casa precisa ser celebrada. Pelo menos foi o que indicou o atacante Matheus Martins após a vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na noite da última quarta-feira (14), pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Matheus entrou no segundo tempo no lugar de Savarino e teve atuação discreta, muito focada em puxar contra-ataques e fechar os espaços no corredor defensivo pela esquerda. O atacante, recém-contratado, valorizou o placar no Estádio Nilton Santos e afirmou que, aos poucos, vai se adaptando ao estilo do elenco alvinegro. Matheus entrou no segundo tempo no lugar de Savarino e teve atuação discreta, muito focada em puxar contra-ataques e fechar os espaços no corredor defensivo pela esquerda. O atacante, recém-contratado, valorizou o placar no Estádio Nilton Santos e afirmou que, aos poucos, vai se adaptando ao estilo do elenco alvinegro.

"Uma vantagem muito boa sair daqui com o placar de 2 a 1 na nossa casa. Creio que foi muito importante para o segundo jogo. Agora é trabalhar pois no fim de semana temos um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro (contra o Flamengo, no domingo)", disse Matheus Martins, em entrevista na zona mista. "Uma vantagem muito boa sair daqui com o placar de 2 a 1 na nossa casa. Creio que foi muito importante para o segundo jogo. Agora é trabalhar pois no fim de semana temos um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro (contra o Flamengo, no domingo)", disse Matheus Martins, em entrevista na zona mista.