Igor Jesus fez um dos gols do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/08/2024 07:20 | Atualizado 15/08/2024 08:19

Rio - O Botafogo se impôs dentro do Nilton Santos e largou na frente na luta por uma vaga nas quartas de final da Libertadores após vencer o Palmeiras por 2 a 1. Autor de um gol e uma assistência para Luiz Henrique, o atacante Igor Jesus rebateu as falas de Estevão, joia do Verdão, que cravou a classificação dentro do Allianz no jogo de volta.

"Se ele acha isso, a gente vai ver lá. Temos que manter a humildade, vencemos só o primeiro jogo. É um resultado positivo, porque o empate lá nos dá a classificação. Manter os pés no chão e se Deus quiser vamos sair de lá com a classificação", disse Igor Jesus, em entrevista na zona mista após o duelo.

Estevão, recém-recuperado de lesão, entrou na partida apenas no segundo tempo e pouco produziu para o Palmeiras. Ao apito final na casa alvinegra, os jogadores da equipe paulista mostraram insatisfação com o resultado, mas o público presente entoou o grito de "time da virada". O jovem, de 17 anos, acompanhou.