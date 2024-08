Artur Jorge, do Botafogo, orienta o time no jogo contra o Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/08/2024 01:00

"Essa energia é contagiante para todos nós. Para mim, em particular, também, para os jogadores que estão dentro do campo… Momentos como esse fazem a diferença. A importância da torcida tem um grau superior quando nós sentimos o estádio dessa forma. Estes jogadores merecem que acreditem neles, pela forma como têm trabalhado, como têm rendido e desempenhado ao longo da temporada em todos os jogos, sem exceção", disse Artur Jorge.

"Merecem esse grau de confiança que a torcida deve dar para que nós possamos ter esse apoio constante e permanente de apoio. Ainda temos muitos jogos pelas frentes, difíceis batalhas, mas os jogadores, seguramente, são merecedores desse apoio", completou.

Torcida do Botafogo fez uma fênix no Estádio Nilton Santos Divulgação/Botafogo

Artur Jorge também valorizou a conquista da vantagem, mas ressaltou que o Glorioso ainda está no meio do caminho no confronto. Além disso, deu destaque para o comprometimento dos jogadores na parte tática.

"É um jogo muito importante para nós em termos de resultado. Querendo ou não esta era uma vantagem importante de conquistá-la aqui em nossa casa. Fizemos um jogo para isso, muito competente, percebendo aquilo que era preciso enquanto plano de jogo. Os jogadores procuraram ser sempre muito rigorosos naquilo que era a sua execução, com missões específicas para podermos contrariar uma equipe muito forte. Este Palmeiras é uma equipe muito forte, com grandes individualidades, coletivo também é muito forte", pontuou o técnico.

"Tivemos sucesso enquanto resultado, mas fomos merecedores disso. Fomos procurar um resultado que nos desse essa vantagem. Saímos daqui com 2 a 1, teremos uma segunda partida para disputar nessa eliminatória. E é isso que nós nos comprometemos: lutar por essa eliminatória até o limite. Hoje demos um primeiro passo importante para conseguirmos essa vantagem, mas ainda estamos no meio. A dificuldade não terminou, está só a começar. Vamos com toda certeza preparar e pensar nesse jogo da segunda mão para conseguirmos manter essa chama, essa competitividade, essa paixão, intensidade que os jogadores mostraram em campo", finalizou.

O Botafogo, aliás, quase ampliou a vantagem no último lance. A equipe tinha um escanteio para cobrar aos 48 minutos do segundo tempo, e Artur Jorge orientou os jogadores a irem para a área. Alexander Barboza subiu livre e quase balançou as redes.

"É uma questão de momento. Naquele momento, os jogadores não têm a percepção do tempo que falta. A tentativa era perceber que nós tínhamos um lance com uma possibilidade de finalização com a bola dentro da área. Era importante que tivéssemos os jogadores mais fortes, como o Barboza, que acaba por ser um finalizador nessa jogada, sabendo que o jogo estava a terminar. Mas dizer que uma vantagem é uma vantagem. Nós procuramos que essa vantagem pudesse ser conseguida. Quanto mais, melhor, porque nos dá auto conforto. Aquele momento era um momento apenas e só de tirar proveito de uma situação de bola parada com muita gente dentro da área", explicou o treinador.

Agenda do Botafogo

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Um empate garante o Botafogo nas quartas de final da Libertadores.

Antes, o foco é o no Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Flamengo no Estádio Nilton Santos. O clássico é válido pela 23ª rodada do campeonato.