Igor Jesus comemora gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/08/2024 23:48 | Atualizado 14/08/2024 23:48

Rio - Igor Jesus comemorou a atuação na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2 a 1 , nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Titular nesta noite, o atacante deu a assistência para Luiz Henrique e anotou o segundo gol do Alvinegro na partida

"Fico feliz por tudo que venho construindo no dia a dia aqui dentro desse clube. Jogadores que me passaram muita confiança desde que cheguei. Hoje, poder estar ajudando o grupo com assistência e gol mostra que meu trabalho vem sendo bem feito. E eu venho me preparando a cada dia para, quando tiver esse tipo de oportunidade, entrar lá e aproveitar", disse Igor Jesus, à ESPN.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Um empate garante o Botafogo nas quartas de final da Libertadores.

Antes, o foco é o no Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Flamengo no Estádio Nilton Santos. O clássico é válido pela 23ª rodada do campeonato.