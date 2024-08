Disputa de bola entre Gregore, do Botafogo, e Flaco López, do Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Disputa de bola entre Gregore, do Botafogo, e Flaco López, do PalmeirasVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/08/2024 07:30

Rio - Nesta quarta-feira (14), Botafogo e Palmeiras começarão a medir forças por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O confronto ganhou um peso ainda maior para os dois times, já que ambos caíram na Copa do Brasil. Dessa forma, o time que for eliminado da competição continental terá apenas o Brasileirão pela frente em 2024.

Cabe ressaltar também que os dois fizeram altos investimentos para a temporada 2024. O Botafogo já ultrapassou a casa dos R$ 320 milhões em custos fixos com reforços. Já o Palmeiras gastou mais de R$ 192 milhões.

No caso do Alvinegro Carioca, boa parte do valor se dá pelas chegadas de Thiago Almada, Luiz Henrique e Matheus Martins. Os três juntos, sem contar os gatilhos nos contratos, representam cerca de R$ 268 milhões. Com os altos investimentos, o objetivo, claro, é buscar o máximo de taças ao fim da temporada.

"Cada um dos jogos têm a máxima importância, independentemente de termos jogado há quatro dias pela copa e que jogaremos daqui a três dias pela Libertadores. Quero que meus jogadores tenham foco máximo em tudo, ainda que o campeonato ainda tenha vários jogos. Não quero a falsa sensação haverá um ou outro jogo menos importante. Cada jogo conta para as contas no final", disse o técnico Artur Jorge, após a derrota do Botafogo para o Juventude

Agenda

Botafogo e Palmeiras se enfrentarão nesta quarta-feira, a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. O jogo da volta das oitavas de final está marcado para acontecer no dia 21 (quarta-feira), no mesmo horário, no Allianz Parque, em São Paulo.