Thiago Almada será titular diante do Palmeiras, na quarta (14), pela LibertadoresVitor Silva / Botafogo

Publicado 13/08/2024 20:00

Rio - Principal reforço do Botafogo para o segundo semestre de 2024, Thiago Almada revelou estar ansioso para estrear diante da torcida da equipe alvinegra. O meia deve ser titular no duelo com o Palmeiras , na quarta (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores.

"Estou muito feliz de estar aqui, de já poder começar a jogar, apesar de termos tido um começo complicado, com derrota. Amanhã teremos um grande jogo e temos que buscar a vitória. Vou tentar mostrar o meu melhor dentro de campo, pelo carinho que me passaram do lado de fora. Estou um pouco ansioso de poder estrear aqui no estádio, com nossa torcida", disse Almada à Botafogo TV.



Almada já fez dois jogos pelo Glorioso, porém, ambos foram longe do Rio — derrotas por 1 a 0 para o Bahia, pela Copa do Brasil, e por 3 a 2 para o Juventude, pelo Brasileirão. Ele afirmou que foi muito bem recebido no clube e que também partilha o sonho de conquistar a Libertadores, algo que seria inédito para o Botafogo.

"O grupo está muito unido, desde que cheguei todos me trataram como mais um deles. Estamos nos preparando da melhor maneira para amanhã buscar a vitória no primeiro jogo. Temos que ir passo a passo, é um sonho para todos nós e para todos os botafoguenses ganhar a Libertadores. Iremos passo a passo para tentar alcançar esse objetivo", ponderou.

O argentino é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. A Eagle Football, holding do empresário John Textor, desembolsou 25 milhões de dólares (R$137,4 milhões na cotação atual). O meia assinou contrato válido até junho de 2029 com o Glorioso.