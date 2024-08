Mosaico da torcida do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Rio - A vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos nesta quarta-feira (15) animou os torcedores do Glorioso nas redes sociais, que comemoraram o resultado do jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Internautas demonstraram empolgação para a sequência de jogos, apesar de algumas críticas às substituições do técnico Artur Jorge no segundo tempo.

"Grande noite, grande jogo! Vamos, meu Fogão! O resultado de 2 a 1 saiu barato pro Palmeiras. Agora é saber jogar na casa deles e dobrar a marcação no Estevão", afirmou um torcedor, preocupado com a joia alviverde de apenas 17 anos. "Resultado importantíssimo. Seguimos juntos!", comemorou um botafoguense.

Alguns apoiadores elogiaram o resultado do jogo, já projetando o confronto da volta. "Achei o 2 a 1 melhor até do que 2 ou 3 a 0. Os caras vão entrar focados no próximo jogo", disse um. "Que orgulho do meu Glorioso! Nesta pegada que temos que jogar a próxima partida na casa dos 'porcos' e ganhar lá também", colocou um internauta.

O desempenho de Igor Jesus, um dos grandes nomes da vitória com um gol e uma assistência, também foi elogiado na internet. "Facilmente o melhor em campo hoje" e "Matador" foram alguns dos comentários nas redes sociais do Botafogo, além de elogios ao passe de Marlon Freitas, que deixou o camisa 99 nas condições ideais para finalizar.

Substituições controversas

Apesar da euforia pela vitória, as alterações de Artur Jorge e o desempenho do time na segunda etapa foram alvo de algumas críticas. "Não fizemos um bom segundo tempo. Entregamos a bola e ficamos jogando de bola longa, perdemos meio-campo. Artur Jorge substituiu mal demais hoje. Tirou Savarino? Almada? Luiz Henrique? Não entendi nada", afirmou um.

"Técnico fez a gente sofrer no meio-campo tirando Almada e Savarino, que estavam bem no jogo. Mas o importante é a vitória", disse outro internauta.

Próximo jogo

Muitos torcedores também fizeram comentários com a afirmação "Domingo é guerra", como referência à próxima partida, contra o Flamengo, que acontecerá neste domingo (18) às 18h30, também no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será um confronto direto, já que o Alvinegro é o primeiro colocado e o Rubro-Negro, o terceiro, com dois pontos separando os clubes.