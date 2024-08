Torcida do Botafogo nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 15/08/2024 16:56

Rio - A SAF Botafogo assumiu o controle da concessão do Estádio Nilton Santos. Antes, o domínio era da Companhia Botafogo, órgão ligado ao clube social, mas prefeitura formalizou a transferência à SAF na tarde desta quinta-feira (15).

O Alvinegro divulgou a informação nas redes sociais e explicou que a posse "permite maior proteção jurídica e amplia as possibilidades de aumento de receita no espaço".

Com a mudança, a SAF terá maior liberdade para fechar contratos, aumentar a receita do estádio e fazer obras, por exemplo, sem precisar do aval da Companhia Botafogo - que detinha a decisão final. O presidente do clube social, Durcésio Mello, e o CEO Thairo Arruda se reuniram com o prefeiro Eduardo Paes para selar o acordo. O Glorioso tem a concessão do estádio até 2051.