Torcida do Botafogo na sede de General SeverianoWallace Lima / Botafogo de Futebol e Regatas

Publicado 16/08/2024 22:27

Rio - O jogo da volta entre Palmeiras e Botafogo, pelas oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (21), terá transmissão ao vivo em General Severiano, sede do Glorioso, com dois telões de LED e roda de samba. Os ingressos são limitados e custam R$ 25.



Após vencer a partida de ida, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo tem a vantagem de jogar por um empate no Allianz Parque para avançar às quartas de final da Libertadores. O jogo decisivo será às 21h30, mas o evento na sede de General Severiano começa horas antes, às 17h.



O evento "Embrazado em General" será ainda maior desta vez, com transmissão do jogo em dois ambientes. Um telão ficará no ginásio do clube e o outro no pátio do deck.

O Embrazado terá também opções de bebidas e comidas em barraquinhas, como churrasco e petiscos. General, mascote do esportes do Botafogo, também vai marcar presença.

TRANSMISSÃO DE PALMEIRAS X BOTAFOGO EM GENERAL SEVERIANO



Data: 21/08 (quarta-feira)

Horário: a partir das 17h

Local: General Severiano, Av. Venceslau Brás, 72, Botafogo

Ingressos (R$ 25): https://www.sympla.com.br/evento/embrazado-do-fogao-botafogo-x-palmeiras-libertadores/2560538

Sócios-proprietários do clube não pagam