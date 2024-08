Aos 21 anos, o uruguaio Mateo Ponte soma 29 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Aos 21 anos, o uruguaio Mateo Ponte soma 29 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 17/08/2024 10:26

Rio - Com o uruguaio Damián Suárez afastado e o jovem compatriota Mateo Ponte sendo a única opção disponível do Botafogo na lateral direita, o setor virou prioridade do clube carioca nesta janela de transferências. Alguns nomes já foram mapeados pelo Alvinegro, que planeja realizar um investimento para selar a chegada de um atleta da posição.

A ideia da diretoria é contratar um jogador que chegue para dar competitividade desde o primeiro momento no setor.

Antes do imbróglio com Damián Suárez , que alegou problemas pessoais para deixar o clube após receber uma proposta do Peñarol (URU), o clube já buscava um lateral-direito. Porém, seria uma peça para auxiliar o elenco, já que o uruguaio era visto como titular absoluto.

Um dos nomes que agradava era o do grego Georgios Vagiannidis, do Panathinaikos. Após três tentativas com diferentes recusas, ele foi descartado.

Com Mateo Ponte no time titular, o Botafogo enfrenta o Flamengo neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em confronto direto pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o atual líder da competição, com 43 pontos - dois de vantagem sobre o Rubro-Negro, 3º colocado.