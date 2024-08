Botafogo foi rebaixado no Brasileirão Feminino - Divulgação / Botafogo

Publicado 18/08/2024 14:30 | Atualizado 18/08/2024 14:33

Rio - O Botafogo marcou no fim, mas foi rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão Feminino. O Alvinegro empatou com o Santos por 1 a 1, neste domingo (18), na Vila Belmiro, mas não evitou a queda para a segundona do futebol brasileiro. O resultado também decretou o rebaixamento do time paulista.

O Santos saiu na frente do placar com Karla Alves aos dois minutos da etapa final e conseguiu segurar a vantagem até os 47 minutos. Após cobrança de falta na área das Sereias da Vila, Nathane empatou de cabeça e decretou o rebaixamento das duas equipes.

A vitória no confronto direto poderia dar uma sobrevida para Santos ou Botafogo na última rodada. Já o tropeço significaria o rebaixamento. As Sereias da Vila, no entanto, não conseguiram sustentar a vantagem até o apito final e cederam o empate.

Além do Santos e Botafogo, também caíram o Avaí Kindermann e Atlético-MG. Ambos vão cumprir tabela na última rodada. O Peixe visita o Internacional, quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), no Campo do Sesc, enquanto o Alvinegro recebe o América-MG, no mesmo dia e horário, no Estádio Ronaldo Nazário.