Kayque tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/08/2024 09:52

Rio - Fora dos planos do Guarani para a sequência da temporada, Kayque rompeu contrato com o clube em comum acordo e retornará ao Botafogo . O volante estava emprestado pelo Alvinegro até o fim deste ano, para a disputa da Série B pelo clube paulista.

Pelo Bugre, não conseguiu se firmar no time titular e fez somente cinco partidas. Em julho, chegou a ser sondado pelo Remo, mas não houve acordo.

Kayque teve bom momento atuando pelo Glorioso, em 2022, sendo titular com o técnico Luís Castro. No entanto, uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em uma partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão daquele ano, atrapalhou os planos.

Após a recuperação, em agosto do ano passado, foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, clube que também faz parte da Eagle Holding, grupo de John Textor, para ganhar minutagem. Entretanto, não entrou em campo durante a passagem pelo país.



Ao retornar para o Botafogo, já em 2024, jogou apenas uma partida, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Mas, sem oportunidades depois do duelo, foi novamente emprestado pelo Alvinegro, com quem tem contrato até o final de 2025.