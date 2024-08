Rodrygo marcou na estreia do Real no Espanhol - AFP

Publicado 18/08/2024 19:00 | Atualizado 18/08/2024 19:03

Espanha - Mbappé, Bellingham, Vinícius Júnior e Rodrygo, o 'quarteto fantástico', só produziu boas jogadas no primeiro tempo e não impediu que o Real Madrid estreasse no Campeonato Espanhol com um frustrante empate, por 1 a 1, diante do Mallorca, neste domingo, fora de casa.

Apesar de enfrentar um adversário modesto, o 'quarteto fantástico' mostrou que com mais entrosamento poderá se transformar em breve no grande time que todos esperam. A primeira boa jogada durou apenas 12 minutos e já resultou em gol.

Mbappé e Bellingham tabelaram, enquanto Vinícius Júnior tocou de calcanhar para Rodrygo, que bateu cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Greif: 1 a 0, Real Madrid.

A partir daí, os astros ficaram mais 'soltos' e várias jogadas foram concretizadas. Aos 18, Vinícius Júnior fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Rodrygo finalizar, mas desta vez Greif defendeu.



A confiança do Real era tamanha que Rüdiger se aventurou ao ataque e por pouco não aumentou em belo arremate de longe, aos 20 minutos. Aos 24, Vini, de novo pela esquerda, serviu Mbappé, mas o chute do francês foi para fora.



Apesar da intensidade do Real, o Mallorca não se acovardou e exigiu pelo menos duas boas intervenções do goleiro Courtois no primeiro tempo.



Se o ataque do Real mostrou poderio ofensivo, a defesa não esteve em um bom dia. Aos sete minutos da etapa final, Muriqi aproveitou falha total do setor para empatar a partida.



O Real manteve a pressão, mas não encontrou muito espaço para organizar e concretizar as jogadas. Aos 16, Mbappé finalizou, mas Greif fez a defesa. O francês também tentou aos 24 e 25, mas sem sucesso.



Tanta pressão ineficaz do Real quase causou um castigo ao time de Carlo Ancelotti, quando aos 41 minutos Antônio Sánchez por pouco não virou o placar. Para piorar o final de jogo da equipe merengue, Mandy foi expulso após falta violenta em Muriqi.



No outro jogo deste domingo pelo Espanhol, o Rayo Vallecano visitou a Real Sociedad e venceu por 2 a 1. Todos os gols saíram na etapa final. De Frutus, aos 22, e Camello, aos 30, marcaram para os visitantes, enquanto Zubimendi descontou para os anfitriões aos 53 minutos.