Vini Jr vem sendo um dos principais destaques do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 18/08/2024 17:10

Rio - Assediado pelo futebol saudita, Vini Jr, de 24 anos, vê o Real Madrid como "lugar certo" para alcançar seus objetivos na carreira. O brasileiro entende que o clube espanhol abre portas para reconhecimento popular e econômico, além de premiações individuais, com mais facilidade que qualquer outro time. As informações são do jornal espanhol "Marca".

A situação torna a remota possibilidade do brasileiro se transferir para futebol da Arábia Saudita. O Fundo de Investimento Público do país (PIF) iniciou tratativas para contratar Vinicius e colocá-lo no Al-Ahli. Porém, além da falta de interesse de Vini Jr, o Real Madrid pede 1 bilhão de euros (R$ 6,04 bilhões), quantia considerada elevada até mesmo para os sauditas.



O posicionamento do brasileiro tem agradado o Real Madrid que tem como característica não forçar nenhum jogador a permanecer no clube. Em 2018, com o desejo de Cristiano Ronaldo de ir jogar na Juventus, a equipe espanhola liberou o ídolo português para o desafio na sua carreira.



Os sauditas têm noção que contratar Vini Jr. parece um "sonho impossível". O preço definido pelo Real e a vontade do jogador pesam contra no momento. Entretanto, o caso ainda não está encerrado.