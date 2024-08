Haaland marcou o primeiro gol do Manchester City no Campeonato Inglês na temporada 2024/25 - Adrian Dennis / AFP

Haaland marcou o primeiro gol do Manchester City no Campeonato Inglês na temporada 2024/25Adrian Dennis / AFP

Publicado 18/08/2024 15:05 | Atualizado 18/08/2024 15:09

Rio - Atual campeão inglês, o Manchester City estreou com vitória na temporada 2024/25 do Campeonato Inglês. Com gols de Erling Haaland e Mateo Kovacic, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola venceu o Chelsea por 2 a 0, neste domingo (18), no Stamford Bridge, pela 1ª rodada da competição.

O Manchester City teve o controle das ações e não teve muitos problemas para vencer na estreia. O Chelsea criou algumas oportunidades e teve gol anulado, além de reclamar de um possível pênalti após a bola desviar no braço de Kovacic (que poucos minutos depois marcou o gol que decretou a vitória).

Haaland abriu o caminho da vitória ainda no primeiro tempo, enquanto Kovacic completou o placar na etapa final. Com a vitória do Manchester City, os quatro favoritos ao título da temporada venceram na estreia (Arsenal, Liverpool e Manchester United também ganharam seus jogos).

O Manchester City volta a campo no próximo sábado (24), às 11h (de Brasília), contra o recém-promovido Ipsiwch Town, no Etihad Stadium, pela 2ª rodada do Inglês. O Chelsea, por sua vez, tem compromisso contra o Servette, da Suíça, na quinta-feira (22), às 16h, em Stamford Bridge, pela Liga Conferência.