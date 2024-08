Botafogo e Flamengo se enfrentaram no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Flamengo se enfrentaram no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/08/2024 21:34

Rio - Com uma atuação de gala, o Botafogo derrotou o Flamengo por 4 a 1, neste domingo, no Engenhão, no Rio, e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, duas vezes, fizeram os gols do time anfitrião. Bruno Henrique anotou para o conjunto rubro-negro.