Marlon Freitas cobrou Bruno Henrique - Vitor Santos / Botafogo

Publicado 18/08/2024 21:16

Rio - O clássico entre Botafogo e Flamengo terminou com clima quente. Após o apito final, o volante Marlon Freitas, do Alvinegro, foi cobrar o atacante Bruno Henrique, do Rubro-Negro, que comemorou o seu gol, o único da goleada sofrida pelo clube da Gávea por 4 a 1, no Nilton Santos, fazendo gestos de "chororô". A situação foi contornada pelo treinador Artur Jorge, do Botafogo, e pelo meia Gérson, do Flamengo, que chegaram para apaziguar.

Não foi a primeira vez que Bruno Henrique comemorou um gol contra o Botafogo desta forma. No ano passado, durante o clássico pelo Brasileiro, no Nilton Santos, ele marcou na vitória por 2 a 1 do Flamengo, e comemorou da mesma maneira.



O gesto do "chororô" faz referência ao ex-atacante Souza, ex-Flamengo, que inventou a comemoração no Campeonato Carioca de 2008. A provocação ocorreu após a final da Taça Guanabara daquele ano, quando o Alvinegro foi derrotado pelo Rubro-Negro na decisão e os jogadores se manifestaram de forma emblemática contra a arbitragem.

Autor de dois gols na goleada do Botafogo, neste domingo, o atacante Matheus Martins também provocou os rubro-negros após dar números finais ao clássico. Ele comemorou fazendo o gesto de "cheirinho", que é atribuído como ironia ao Flamengo por conta de títulos perdidos na década passada.