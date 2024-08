Memes: Flamengo foi goleado pelo Botafogo - Reprodução / Internet

Publicado 18/08/2024 21:03 | Atualizado 18/08/2024 21:15

Rio - O Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1 e voltou à liderança do Brasileiro. Nas redes sociais, os torcedores alvinegros aproveitaram para "tirar onda" com os rubro-negros pelo placar elástico construído no Nilton Santos. Muitos memes pintaram para celebrar o grande resultado do Glorioso.