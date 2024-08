Artur Jorge destacou superioridade do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/08/2024 22:20

Rio - O Botafogo atropelou o Flamengo, neste domingo, e goleou por 4 a 1, no Nilton Santos. Ao avaliar a atuação da sua equipe, Arthur Jorge afirmou que o clube alvinegro ainda pode render mais que apresentou no clássico contra o maior rival pelo Brasileiro.

"Eu não acho que essa seja a força máxima do Botafogo, vocês avaliam o trabalho de vocês, e eu avalio o meu. Trabalhamos em cima de muitos contextos. Nós hoje jogamos com uma equipe que achamos que estava preparada para enfrentar o Flamengo. Hoje vamos começar a pensar no jogo do Palmeiras. Temos que ter a capacidade de responder, que cada jogo tem a sua importância. Esse era o jogo mais importante que tínhamos depois do jogo contra o Palmeiras", disse.

Em relação a importância de bater um rival da mesma cidade e também um adversário direto ao título do Brasileiro, Artur Jorge ressaltou o amplo controle do Botafogo no segundo tempo.

"Esta é uma vitória muito importante para nós, não só pelos três pontos, mas porque vencemos um rival que está muito próximo na classificação. Sobre o jogo, foi uma entrada muito forte do Botafogo, fizemos o gol muito cedo. Após o gol, ficamos um pouco mais desguardados em vez de continuarmos com nossa dinâmica e intensidade ofensiva. Tivemos um segundo tempo todo nosso, em que fizemos mais três gols, e oportunidade para fazer outros tantos", opinou.