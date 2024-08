Rossi pegou pênalti mas não evitou goleada do Botafogo - Divulgação / Flamengo

Publicado 18/08/2024 21:45

Rio - O goleiro Rossi, do Flamengo, defendeu uma penalidade, fez grandes defesas, mas não evitou a goleada sofrida pelo Rubro-Negro por 4 a 1 para o Botafogo, no Nilton Santos. Ao avaliar o clássico, o argentino afirmou que a parte física acabou pesando bastante para a equipe de Tite no segundo tempo.

"A verdade é que foi um jogo muito difícil. Eles tiveram um dia a mais de descanso, acho que pode ter pesado, principalmente nos últimos minutos. Porém, não tem nada perdido, temos um jogo a menos que eles e podemos buscar na tabela esse título do Brasileiro que é importante", disse.



Na próxima quinta-feira, o Flamengo tem duelo decisivo pela Libertadores contra o Bolívar, pela Libertadores, em La Paz. Na opinião de Rossi, o placar elástico não irá abalar a motivação dos jogadores rubro-negros.



"Sabemos que representar o Flamengo é muito importante, então, sabemos que precisamos virar a chave. Temos uma "final" na próxima quinta-feira e precisamos evoluir. Esse é o pensamento que precisamos ter", afirmou.