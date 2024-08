Khellven foi consultado pelo Flamengo - Divulgação / CSKA Moscou

Publicado 18/08/2024 16:23

Rio - Muito perto de sacramentar a transferência de Wesley para o Atalanta, o Flamengo tem feito consultas a nomes no mercado para repor a saída do lateral-direito. Um dos nomes avaliados é o de Khellven, do CSKA da Rússia, que foi revelado pelo Athletico-PR. As informações são do repórter Venê Casagrande.

O jogador, de 23 anos, foi consultado sobre sua situação no clube russo, seu salário e sua disponibilidade de atuar novamente no Brasil. Não há nenhuma negociação em andamento envolvendo o Flamengo e o CSKA. Em moldes semelhantes, o clube carioca também consultou Vitinho, de 25 anos, que atuo no Burnley, da Inglaterra.



Khellven se profissionalizou em 2020, participando da equipe do Athletico-PR campeã da Sul-Americana em 2021 e vice-campeã da Libertadores no ano seguinte. Ele foi negociado com o CSKA no ano passado. No total, tem 37 jogos pela equipe russa, com dois gols e seis assistências.



Com a negociação de Wesley adiantada para o Atalanta, o Flamengo entende que tem a urgência de fechar com uma reposição para a lateral direita. Em relação a Fabrício Bruno, zagueiro que está perto do Rennes, da França, o clube carioca não deverá trazer ninguém para repor no momento.