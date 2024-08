Michael pode deixar Al-Hilal nesta janela de transferências - Foto: Getty Images

Michael pode deixar Al-Hilal nesta janela de transferênciasFoto: Getty Images

Publicado 17/08/2024 16:40

Rio - Por meio das suas redes sociais, o atacante Michael, de 28 anos, sugeriu que pode estar deixando o A-Hilal, da Arábia Saudita. O brasileiro publicou uma imagem anunciando a partida contra o Al Nassr, pela final da Supercopa Saudita, com as palavras "Last dance", que significam última dança.

O atacante vem sendo avaliado como um possível reforço para o Flamengo, que busca no mercado um jogador para a posição, após a grave lesão que tirou Everton Cebolinha da temporada de 2024. O presidente Rodolfo Landim admitiu a possibilidade Michael ser contratado.



"A gente não pode falar número e não pode falar nome. Vamos dizer que há um alinhamento de pensamento entre torcedores e gestores do clube. É sempre uma possibilidade, saiu num momento que era importante na carreira dele. Isso acontece. O Gerson saiu e voltou", afirmou em entrevista ao podcast "Mundo GV".



Michael ganhou destaque no futebol brasileiro quando atuava pelo Goiás em 2019. O bom desempenho chamou a atenção do Fla, que o contratou no ano seguinte. No Rubro-Negro, o atacante disputou 105 partidas, anotou 23 gols e distribuiu 14 assistências. Além disso, conquistou Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil (2) e Campeonato Carioca (2).