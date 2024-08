Ayrton Lucas está em pré-lista de Tite - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 17/08/2024 14:41

Rio - Vivendo um momento de lesões, o Flamengo poderá ter mais desfalques no próximo mês devido a convocação de Dorival Júnior para a Data Fifa de setembro. Quatro jogadores do clube carioca estão na pré-lista do treinador da seleção brasileira. O clube carioca já foi notificado do ocorrido. As informações são do portal "GE".

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, o meia Gérson e o atacante Pedro podem pintar na convocação de Dorival para os jogos contra Equador e Paraguai. A lista com os 23 nomes será divulgada pelo treinador da Seleção na próxima sexta-feira, na sede da CBF.



Outro nome que faz parte do elenco do Flamengo que está na lista é o do zagueiro Fabrício Bruno. No entanto, o defensor está com sua transferência encaminhada para o Rennes, da França. Com isso, provavelmente, caso seja convocado, ele já não será mais atleta do clube carioca.



Vale lembrar que o Flamengo também pode perder mais quatro jogadores que defendem outras seleções para os compromissos de setembro nas Eliminatórias da América do Sul. Nicolás de La Cruz, Guillermo Varela e Arrascaeta, pela seleção do Uruguai, e Erick Pulgar, para o Chile. O uruguaio Matías Viña, de 26 anos, sofreu grave lesão e não irá atuar mais em 2024, não podendo assim ser convocado.