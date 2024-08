Wesley entrou em campo 85 vezes, fez dois gols e deu duas assistências pelo Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 16/08/2024 19:07

O clube carioca receberá 16 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) pelo atleta, segundo o jornalista Venê Casagrande. Além disso, 1 milhão de euros a cada meta cumprida estipulada no contrato: 20 jogos completados, conquista de qualquer título pela Atalanta, classificação à Liga Europa e vaga nas oitavas da competição continental.

Antes dos italianos, o Bournemouth, da Inglaterra, tentou a contratação do lateral-direito, mas não houve acordo

Com a saída de Wesley, o Flamengo terá que buscar uma nova opção no mercado. Atualmente, além do jovem, o clube carioca conta somente com o uruguaio Guillermo Varela na lateral direita.

No Rubro-Negro, o garoto de 20 anos, entrou em campo 85 vezes, fez dois gols e deu duas assistências.