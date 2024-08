Flamengo de Tite sofre com lesões em meio a maratona de jogos - Pablo Porciuncula/ AFP

Publicado 16/08/2024 18:20

afirmou que a culpa das muitas lesões no Flamengo é um erro de gestão de elenco. O Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj) respondeu duramente a Tite , que criticou a atuação do representante dos jogadores na questão do calendário do futebol brasileiro. Além de citar a passagem do treinador no comando da seleção brasileira sem tratar do assunto, ainda

O treinador voltou a reclamar do calendário do futebol brasileiro e chamou de "balinha doce" um documento do sindicato que explicava a permissão para jogos com menos de 66 horas de intervalo.

A dura nota oficial é uma resposta à ironia de Tite na coletiva de imprensa de quinta-feira (15) , após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bolívar , pela Libertadores.e chamou de "balinha doce" um documento do sindicato que explicava a permissão para jogos com menos de 66 horas de intervalo.

"O senhor deveria ter aproveitado seus oito anos no comando técnico da seleção brasileira e ter lutado ou convencido a Confederação Brasileira de Futebol a mudar o calendário. Não recordamos de nenhuma atitude de sua parte neste sentido; em razão de defender jogadores, pois, provavelmente, não era conveniente para você tratar este assunto", atacou o Saferj.



O texto é cheio de ataques e pede, por exemplo, uma solução "dentro da sua sabedoria" para que "encontre uma forma de encaixar tantos jogos com intervalo de 78 horas". E sugere que o treinador lidere uma paralisação no futebol brasileiro para tratar do assunto.



Em outro momento, o sindicato diz que o gargalo do calendário brasileiro são os jogos das competições da Conmebol no segundo semestre, ignorando completamente o fato de haver três meses para os estaduais.



E também faz ataques diretos à gestão de grupo de Tite num elenco como o do Flamengo.



"O senhor trabalha em um dos maiores clubes do mundo, com uma estrutura extraordinária, com um elenco numeroso, formado por jogadores fantásticos e mesmo assim não encontra soluções internas para evitar lesões, desgastes e um bom rendimento técnico".



A nota da Saferj com ataques a Tite



"Lamentavelmente, o treinador Tite do C.R. Flamengo, durante uma coletiva de imprensa, concedida na noite desta quinta-feira, voltou a reclamar do calendário, citando, mais uma vez, o Sindicato, porém, desta vez, de forma irônica.



Senhor Tite, o Sindicato não tentou e nunca tentará lhe dar "balinha". A instituição apenas demostrou respeito por sua colocação, respeito este que se encerra aqui, pois o tratamento respeitoso deveria ser mútuo.



O senhor deveria ter aproveitado seus oito anos no comando técnico da seleção brasileira e ter lutado ou convencido a Confederação Brasileira de Futebol a mudar o calendário. Não recordamos de nenhuma atitude de sua parte neste sentido; em razão de defender jogadores, pois, provavelmente, não era conveniente para você tratar este assunto.



O senhor quando ganhou o Campeonato Brasileiro, com o Corinthians, o calendário era exatamente o mesmo, mas, agora, que suas opções não estão levando seu clube a uma liderança segura, o argumento é conveniente; Sugerimos ao senhor que convença os dirigentes do seu clube a não disputar tantas competições e, por consequência, aceitar negociar valores menores com as empresas que compram as transmissões das competições;



Que o senhor dentro da sua sabedoria encontre uma forma de encaixar tantos jogos com intervalo de 78 horas, principalmente no segundo semestre, que mistura Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores e/ou Sul-Americana;



Que o senhor vá à CONMEBOL e os obriguem a mudar o calendário deles, pois este é o gargalo;



Que o senhor explique aos seus atletas que devido aos seus incômodos e falta de capacidade para lhes dar uma consistência de jogo que eles, atletas, terão que renegociar seus contratos com valores muito menores, já que por motivo óbvio, as televisões diminuirão, drasticamente, os valores negociados e investidos; e, por consequência, devido a menor exposição, os patrocínios serão reduzidos;



Que o senhor, com seu prestígio, lidere movimento junto aos treinadores e atletas pela paralisação do campeonato e nós estaremos juntos nesta briga.



O senhor trabalha em um dos maiores clubes do mundo, com uma estrutura extraordinária, com um ELENCO numeroso, formado por jogadores fantásticos e mesmo assim não encontra soluções internas para evitar lesões, desgastes e um bom rendimento técnico;



Que fique bem claro, o Sindicato nunca foi a favor de jogos abaixo de 78 horas, mas, devido ao excesso de competições e a necessidade permanente dos clubes de jogarem mais vezes, para melhorar suas receitas, fizemos o acordo que definiu que: o atleta não pode jogar com intervalo menor do que 66 horas. O clube, se assim quiser, pode jogar todos os dias;



Senhor Tite, não tente colocar o Sindicato como vilão de um problema.



Aja! Atue! Lidere! Se quiser, sem palavras ao vento, de fato paralisar o Campeonato, conte conosco".